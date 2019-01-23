隔夜年菜 營養師：加熱至攝氏75度再食用

年節將至，豐原醫院營養師許啟松表示，隔夜菜復熱時溫度要到攝氏75度以上，隔餐或隔天就吃完，以避免腸胃炎發生。中央社記者趙麗妍攝 108年1月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）農曆春節將到，民眾圍爐團聚的年菜若沒吃完，隔天多會加熱繼續吃，衛福部豐原醫院營養師建議，隔夜菜復熱要到中心溫度攝氏75度以上，隔餐或隔天就吃完，才能健康平安過春節。

年節期間，親朋好友聚餐都會多準備年菜，吃不完又會憂心浪費，多會放到隔餐復熱繼續吃，年節期間因此總有些人因腸胃炎掛急診就醫。

豐原醫院營養師許啟松表示，很多人擔心年夜菜會有硝酸鹽殘留造成致癌物質出現，其實隔夜菜的亞硝酸鹽含量非常低，反倒是要擔心冰箱冷藏溫度不夠低，復熱時溫度有無達攝氏75度以上，以避免腸胃炎發生。

許啟松說，菜餚裡若加蛋拌炒要特別留意，因為蛋營養成分高，細菌容易利用它做孳生營養源，全熟的蛋吃不完，儘快放入攝氏7度以下冰箱冷藏，復熱一定要攝氏75度以上。半熟蛋最好是當餐吃完、不要放隔餐，因為半熟蛋更容易孳生病菌，造成腸胃炎發生。

許啟松表示，過年期間最常見的滷肉，盡量在3至5天內食用完畢，主要是滷肉滷愈久，鈉含量愈來愈高，對於高血壓、心血管疾病的人恐造成負擔。

營養師建議，滷好的鍋肉可分裝，每天要吃多少就拿多少出來復熱，減少復熱頻率，保留食物營養成分。魚肉含有較多不飽和脂肪酸，存放溫度不夠，比一般肉類更易酸敗變質，隔餐食用時如有異味避免再食。

年糕如不小心放到發霉，許多人因節儉會切掉發霉的部分繼續食用，建議發霉的年糕要忍痛丟掉，因為黴菌分泌的毒素無法用高溫去除，嚴重的話可能導致肝臟病變。

許啟松說，為減少隔夜菜造成腸胃炎的風險，儘量準備適當分量，避免殘留過多剩菜，如果還有剩菜，食用前記得要復熱到中心溫度攝氏75度以上，隔餐或隔天就吃完，才能健康平安過春節。（編輯：翁翠萍）1080123