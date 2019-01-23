喜氣洋洋迎台灣燈會 屏縣府:交通已準備好

迎接2019年台灣燈會，屏東市區內各學校、機關推出創意花燈。圖為屏東醫院圍牆上的猴子醫生花燈。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）2019台灣燈會2月19日到3月3日在屏東舉行，倒數第27天，燈區的屏東市和東港鎮機關、學校及公園到處可見花燈，屏東喜氣洋洋。縣政府今天宣告，台灣燈會的交通運輸已準備好。

台灣燈會主燈區在東港鎮大鵬灣，另在東港鎮區和屏東市六塊厝有小燈區，而第3年舉辦的春節前綵燈節將在25日點燈，等於為台灣燈會暖身，屏東縣政府請各學校、機關、廟宇等推出創意花燈，讓全城亮起來迎燈會。

綵燈節在屏東市勝利星村眷村園區的花燈近日已試燈，加上各機關推出的花燈，屏東市喜氣洋洋；慈鳳宮除了推出大型的媽祖花燈外，周邊安全島也推出令牌形燈飾；屏東醫院圍牆上立了個猴子醫生花燈，連急診室外牆也佈置燈飾；許多國中小學校門口也都推出小型的花燈裝飾。

屏東縣政府今天宣告，台灣燈會的交通運輸已準備好，下載App，就可以輕鬆逛燈會，縣長潘孟安鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，1天有400多輛次的接駁車。

潘孟安指出，台灣燈會主燈所在地大鵬灣，離高鐵、台鐵站較遠，周邊也較缺乏停車場腹地，因此在交通接駁上是一大考驗。

潘孟安說，縣府最推薦的進場方式是使用高鐵和台鐵雙鐵，中北部民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵至潮州站，台東、屏東枋寮以南的民眾搭乘台鐵至林邊站，有免費接駁車及無障礙接駁車可搭乘。

潘孟安指出，外國旅客或高雄的民眾，可至高雄捷運國際機場站搭乘免費接駁車；燈會免費接駁車開園前半小時發車，班距10至15分鐘，滿載即發車；燈會期間，縣府爭取台鐵假日加開班次；搭乘高鐵可搭配「燈會快線套票」，讓民眾賞完燈接續至墾丁旅行。

潘孟安表示，燈區內規劃有行人徒步區、外車禁入區外，也規劃接駁車專用道及國道管制措施。民眾到台灣燈會官網下載App，可得知燈會活動內容、交通搭乘資訊、燈會即時路況資訊、停車資訊及遊程規劃等。（編輯：吳佳穎）1080123

迎接2019年台灣燈會，屏東縣政府請各學校、機關、廟宇等推出創意花燈，慈鳳宮除了推出大型的媽祖花燈外，周邊安全島也推出令牌形燈飾。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月23日

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