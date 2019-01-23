中市水噹噹關懷協會 助弱勢戶溫暖過冬

（中央社記者趙麗妍台中23日電）春節將至，台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，提供民生物資、慰問金，關懷社會底層「甘苦人」，共400人受惠。

春節將至，社會上有許多無法獲得政府社會福利補助的邊緣戶，日子難過，台中市水噹噹關懷協會連續第7年舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，今天上午在南區正義街舉行，天氣冷颼颼，現場準備熱呼呼的台灣小吃，還有髮型師義剪。

立委黃國書、台中市議員邱素貞、國光里長陳仁榮等都到場致意並分送物資。現場準備了白米、甜辣醬、罐頭等民生物資與慰問金每人新台幣1000元，發送由東區、南區39位里長提供未獲得政府補助的邊緣戶。

水噹噹關懷協會理事長、市議員邱素貞說，為發揮人飢己飢、人溺己溺精神，協會結合多個社會團體及企業舉辦寒冬送暖活動，讓弱勢邊緣戶能安心過個好年。

83歲張姓婦人說，她行動不便，外出需靠助行器協助，先生早逝，2名女兒已離異，兒子無固定工作，靠打零工勉強維持全家生活，家境困苦，年節將至，這些救濟物資幫助很大，暖了胃也暖了心。（編輯：翁翠萍）1080123