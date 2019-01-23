蘇揆參訪幸夫愛兒園 籲各界關懷兒少

行政院長蘇貞昌（後左2）23日前往財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園，提前與弱勢院童歡度春節，並欣賞院童跳舞。他也鼓勵地方政府與中央合作，共同重視弱勢兒少的安全照護。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年1月23日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）行政院長蘇貞昌今天前往財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園，提前與弱勢院童歡度春節。他呼籲，社會各界要共同關懷兒少，多給孩童溫暖。

為讓幼有所長，幸夫愛兒園創辦人達觀師父近40年來發揮大愛，收容家庭變故或無父無母的孤兒。

年關將屆，為表達對於幸夫愛兒園院童與院內工作人員關懷之意，蘇貞昌下午特別前往園區慰問，並參觀院童的生活空間及上課情形，隨後致贈加菜金。

蘇貞昌在致詞時說，近來兒虐事件頻傳，這次到幸夫愛兒園探視，看到達觀師父近40多年來堅持照顧兒少的用心與付出，讓人感動。孩子因為有愛，變得圓滿及有所成長，感謝達觀師父與園方所有老師的關懷付出。

他表示，民間社福團體的力量很大，雖資源有限，卻可彌補政府推動相關兒少照顧政策的不足，政府有關單位應加以協助，只要用心引導民間，就可協力讓兒少照顧工作更為完善。

蘇貞昌也鼓勵地方政府與中央合作，共同重視弱勢兒少的安全照護，希望藉由中央與地方一體運作，提升孩童及台灣的福祉。（編輯：李錫璋）1080123