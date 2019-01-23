鼓勵友善耕作 台南土溝農村推自有品牌米

台南市土溝農村文化營造協會鼓勵友善耕作，23日宣布推出以藝術英文名稱Art直譯命名的「阿特米」，盼用自有品牌爭取更多認同。（土溝農村文化營造協會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市土溝農村文化營造協會以「村是美術館」概念推動土溝農村美術館，並鼓勵友善耕作。今天宣布推出以藝術英文名稱ART直譯命名的「阿特米」，盼用自有品牌爭取更多認同。

台南市土溝農村文化營造協會理事長張佳惠表示，土溝主要農產為稻米，雖然經營友善耕作成本高、產量低、市場競爭激烈；但友善耕作價值不僅是農產品本身，對土地、環境、生態都有無形的助益。

他說，感謝台南市政府文化局對於產業包裝設計、行銷的支持，讓社區得以推出自己的品牌，實踐永續經營的目標。

阿特米以藝術英文名稱ART直譯而來，延續過去社區發展脈絡，貼近年輕族群喜好風格，識別系統以腳掌、陽光、稻米、土地等元素發想，將過去老一輩居民常說的俗語「人腳蹄有肥」融入設計理念。品牌中阿特米的標準字，更將米的造型融入字體設計當中。

協會常務理事呂耀中表示，社區正準備籌組社區合作社，以合作經濟、社會企業概念，整合人、地、產等面向。民眾走訪農村美術館，透過找尋藝術創作探索農村；訂購土溝生產的米，可讓地方農業優質提升、營造永續生態環境、支持農村美術館永續經營，是一項用吃改變地方的社會行動實踐。（編輯：翁翠萍）1080123