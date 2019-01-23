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通關檢查 防檢局：標準一致未因人而異

最新更新：2019/01/23 21:06

（中央社記者陳朝福高雄23日電）通關防檢疫全面升級，一名目擊者在PTT布告欄貼文指「旅客如果被帶至檢疫櫃檯，記得叫老的男檢疫官幫你檢查」。動植物防疫檢疫人員今天表示，檢查標準一致，未因人而異。

這名目擊者貼文表示，一名搭乘AE996班機的杭州旅客攜帶動植物產品，經由綠線通關被帶至檢疫櫃檯時，男檢疫官問他有什麼要申報的，旅客說有攜帶牛肉並拿出牛肉產品，男檢疫官叫他丟棄就好。

目擊者表示，這名旅客將牛肉拿出後就將行李關上，此時海關X光人員當場制止，並提出裡面有豬肉製品豬肉腸，另一名年輕女檢疫官剛從辦公室出來聽到後，向旅客說明要開罰單，但因是男檢疫官叫他去海關紅線申報，就繞過去海關申報櫃檯索取申報單，海關礙於非權責單位給予旅客申報單，因此未受罰。因此，如果被帶至檢疫櫃檯，記得叫老的男檢疫官幫你檢查。

農委會動植物防疫檢疫局高雄分局表示，防堵非洲豬瘟實施手提行李全面檢查作業，經由通關檢查作業時，如果誠實申報並當場丟棄動植物產品於棄置桶，由防檢疫人員進行消毒和焚毀等後續處理將不罰，如果隱瞞攜帶豬肉等製品將開罰，將處以新台幣20萬元罰鍰。

防檢局高雄分局表示，海關稽查人員一旦查獲，由移送書移送過來，防檢疫人員確認後一定處理開罰，不會有不同標準尺度，也不會因人而異而寬鬆。宣傳看板都明顯提醒旅客不要攜帶肉製等產品入境，以免遭罰。（編輯：翁翠萍）1080123

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