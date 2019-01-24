外界建議縣市長英文辯論 林右昌：施政能力更重要

（中央社記者趙麗妍台中24日電）日前有人建議高雄市長韓國瑜舉辦全台灣縣市長英文辯論比賽，基隆市長林右昌今天表示，英文能力雖然重要，但施政能力更重要，不要捨本逐末。

韓國瑜日前出席高雄市2月觀光大使陳文茜「給高雄觀光的情書」記者會，陳文茜建議他舉辦全台灣縣市長英文辯論比賽，韓國瑜表示，他不知道新竹市長林智堅、基隆市長林右昌的英文實力如何，他不會輸給台北市長柯文哲，因為柯文哲講英文有新竹腔。

林右昌今天南下台中陪同台中市第5選區立委補選民進黨籍候選人王義川掃街，會後，他接受媒體訪問表示，英文辯論比賽蠻有創意的，英文能力雖重要，但施政能力更重要，不要捨本逐末。

林右昌指出，他將在3月8日至18日前往美國訪問，將到紐約等地拜訪基隆市的姊妹市，以及相關的智庫。務實能夠達成觀光、經濟、外交上面的成果，這是比較重要的，

林右昌表示，英文雖是很重要的能力，但這個不是他的強項，他不是英文系畢業，也沒有留學國外，雖然他是國立台灣大學畢業，一般的英文對話是可以的，但用英文辯論他比不上韓國瑜。（編輯：陳俊碩）1080124