比特犬咬死流浪狗 基隆動保所嚴辦

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）基隆市22日傳出比特犬咬死流浪狗事件，相關照片放上臉書社團後引起網友撻伐，飼主住家也遭噴漆。動保所長陳瑞濱今天說，若是飼主故意放狗咬死流浪狗，一定會嚴辦絕不輕饒。

有網友在臉書社團「基隆人踹共」發文並放上照片指出，一名男子不把狗帶好，上次已被罰了還不怕，這次是第2次涉虐殺流浪狗。照片清楚拍到比特犬主人在涉虐狗現場，飼主真的沒在怕，最後還面帶微笑。

一名目擊女子今天表示，當天比特犬突然發狂咬住流浪狗頸部，民眾發現後大喊「這樣咬下去會死」，立刻拿起掃把驅趕比特犬，她也拿安全帽打狗，試圖讓比特犬鬆口，直到飼主將比特犬拉過來才鬆口。

這名目擊者說，飼主還算有良心，有拿衛生紙擦拭流浪狗，隨後搭計程車帶著流浪狗送醫，只見流浪狗全身鮮血直流，「耳朵都快掉下來了」。

飼主鄰居表示，飼主沒把比特犬管好，還曾打開鐵門讓比特犬出來，有次她帶著孩子差點因此發生車禍，今天比特犬攻擊流浪狗，很擔心哪天會傷到老人或小孩，「實在太可怕，飼主太惡劣」，對附近居民安全造成很大危害。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，經初步調查，陳姓飼主飼養的比特犬去年5月間也曾衝進住家附近公寓樓梯間咬傷流浪狗，當時被開罰新台幣3萬元，這次遭攻擊的流浪狗經送醫後不治。

陳瑞濱說，陳男宣稱比特犬都養在房間內，因家裡施工緣故，母親將房門打開讓比特犬跑到客廳，他一回到家開門時，比特犬就衝出家門。他立刻上前追趕，當追到時，比特犬已咬住流浪狗頸部。

陳瑞濱表示，全案經訊問後，將依動物保護法將陳嫌函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，並依法沒入比特犬。（編輯：戴光育）1080124