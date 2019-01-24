立委補選熱度升 何志偉：總統陪同非造勢活動

台北市立委補選投票在即，民進黨籍候選人何志偉（右2）24日和新竹市長林智堅（右3）、桃園市長鄭文燦（右）赴迪化街年貨大街掃街拜票，衝刺選情。中央社記者劉建邦攝 108年1月24日

（中央社記者劉建邦台北24日電）民進黨台北市立委補選候選人何志偉今天說，他只擔心民眾不給民進黨機會，感謝總統蔡英文願意陪同他至地方宮廟參拜，並非造勢活動，僅是跟地方話家常。

何志偉在新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦陪同下，赴迪化街年貨大街掃街拜票。何志偉會前受訪，做以上表示。

林智堅受訪被問及再為何志偉站台時說，何志偉年輕、專業又有活力，希望透過行動支持何志偉；鄭文燦則表示，這是他第三度出席幫何志偉加油、打氣，這個選區是最支持本土及台灣，希望透過徒步掃街拜票，呼籲選民支持。

立委補選投票日將屆，藍綠輔選規格近逼市長選舉，今天又打出總統牌。對此，何志偉說，民進黨不怕跌倒，只擔心民眾不願意再給民進黨一次機會，期盼民眾可以支持台灣，支持一席好立委，且他會持續努力贏得選戰。

至於蔡總統將陪同何志偉赴地方宮廟參拜。何志偉表示，感謝蔡總統願意陪同他到地方宮廟參拜，總統主要是跟地方人士話家常，並非是造勢活動，因為總統具有親民、溫暖的特質。

媒體詢問，無黨籍立委候選人陳思宇上午受訪時，再度提及雙國籍議題。何志偉說，他在美國出生，但國籍法通過前，就放棄美國國籍，是因為他熱愛台灣這塊土地。他重申，對於其他無關政見、政績的議題，不想再浪費媒體資源和選民時間。

至於陳思宇競選團隊的志工又遭毆打。對此，何志偉表示，他不在現場無法評論，他是主打正面選戰，不攻擊、不騷擾向來都是他個人原則，候選人的「正面原則應該要從自己做起」。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：李錫璋）1080124