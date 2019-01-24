吳蕚洋代言花蓮觀光 年貨大街調製蜂蜜檸檬飲

「網紅」吳蕚洋（右）擔任花蓮觀光大使，24日由縣長徐榛蔚（左）授證，吳蕚洋也將任花蓮農業推廣大使，在30日登場的年貨大街調製蜂蜜檸檬飲品與民眾同歡。中央社記者李先鳳攝 108年1月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）繼前行政院長張善政，「網紅」吳蕚洋也代言花蓮觀光，今天由縣長徐榛蔚授證，他也將任花蓮農業推廣大使，在30日登場的年貨大街調製蜂蜜檸檬飲品與民眾同歡。

花蓮縣政府今天舉行年貨大街展售活動宣傳記者會，同時由縣長徐榛蔚為花蓮觀光大使吳蕚洋授證。

吳蕚洋自編打油詩「歡迎來花蓮、大家結好緣、好山和好水、水果香又甜」，推薦花蓮的好山好水和農產品。他說，花蓮好山好水好空氣，希望大家多多來花蓮旅遊，創造一個更好的台灣奇蹟、花蓮奇蹟。

花蓮年貨大街位於花蓮市福町路，共邀集100攤商共襄盛舉，包括伴手禮區、年貨區及農產品區；30日起一連5天每天下午6時至10時開賣，首日提早在下午4時登場、6時舉行開幕儀式，縣長徐榛蔚將在現場與美侖大飯店主廚一同以花蓮在地優質苦茶油烹調「素來褔氣」麵線，並發放限量「好運連連紅包」。

花蓮縣府農業處長羅文龍說，民眾在年貨大街消費滿新台幣250元，就可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣1枚及活動摸彩券1張，有機會獲現金折價券1500元、100元及小提燈、縣府宣導月曆、時令蔬菜等好禮；另可參加摸彩，獎項包括冰箱、電視、電鍋等。（編輯：吳佳穎）1080124