老五老基金會陪逛賣場 獨居老人開心買年貨

財團法人老五老基金會新竹服務中心24日舉辦「擁抱獨老、愛不打烊–陪同購物」活動，號召社工、志工陪同失能長輩逛賣場。行動不便的82歲蔡奶奶（前）說，難得可以逛賣場，買了米、醬油等民生用品，開心直呼「很暖心」。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月24日

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）財團法人老五老基金會新竹服務中心，今天陪同多位獨居老人到大賣場採購年貨。行動不便的82歲蔡奶奶說，難得可以逛賣場，買了米、醬油等民生用品，開心直呼「很暖心」。

老五老基金會新竹服務中心主任曾奕函表示，年節將至，今天舉辦「擁抱獨老、愛不打烊-陪同購物」活動，號召社工、志工陪同失能長輩逛賣場。

曾奕函指出，這次陪同的長輩多為失能、行動困難者，看似簡單、平凡不過的外出購物行為，對他們來說不僅困難，甚至是種奢侈，這次提供每人新台幣1000元購物金，讓長輩們可以購買需要、想要的商品。

83歲張奶奶說，因經濟狀況不佳，平時多以白飯、白粥搭配肉鬆就渡過一餐，住在舊公寓三樓的她，因雙膝關節嚴重退化，所以很少外出，她感謝社工邀約與幫忙，讓她可以到大賣場採買，這次買了糖果、餅乾，過年期間要和親朋好友一起分享。

罹患多重慢性疾病，雙眼視力退化、下肢無力的82歲蔡奶奶說，因兒子是身障人士，所以母子2人很少出門，對於這次能有購物金、還能親自到賣場逛逛，感到相當高興，共買了米、醬油與泡麵等食品，開心直呼「很暖心，這些東西可以吃好幾天。」（編輯：陳俊碩）1080124