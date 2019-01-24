新北辦非洲豬瘟防疫演習 侯友宜：全力備戰

新北市政府24日在板橋區華江瑪頭舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，各單位依據假想情形，模擬消毒撲殺及豬隻屍體焚燒掩埋等工作程序，過程逼真。中央社記者王鴻國攝 108年1月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府今天在板橋區華江碼頭舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，各單位認真演練消毒撲殺及焚燒掩埋等工作，市長侯友宜表示，防疫視同作戰，就連春節期間也全力備戰。

這場模擬演練是新北市第4次非洲豬瘟防疫演練，一開始想定某養豬場業者到大陸農業參訪返台後未隔離7天就進入養豬場工作，導致豬隻受感染，防疫單位展開消毒撲殺及焚燒掩埋等管制動作，演練認真獲演習指揮官侯友宜的肯定。

侯友宜受訪表示，今天是新北市第4次非洲豬瘟的演練，藉由演練的過程當中讓每一個人了解非洲豬瘟，以及如何通報管制移動、撲殺、掩埋，並追蹤到肉品市場做更精進的檢驗、冰存，完完整整的演練一次。

他表示，防疫演習就像作戰一樣，大家都全力備戰，就算是農曆春節過年期間，新北市非洲豬瘟應變中心依然開設，全力備戰，加強查緝，在市場上，市府也要去主動了解有沒有大陸的肉品。希望養豬戶從廚餘養豬轉型到飼料養豬。（編輯：李錫璋）1080124

新北市第4次非洲豬瘟防疫演練24日登場，假定某養豬場業者到中國大陸農業參訪返台後未隔離7天就進入養豬場工作，導致豬隻受感染，防疫單位展開消毒撲殺及焚燒掩埋等管制動作。中央社記者王鴻國攝 108年1月24日

新北市政府24日在板橋區華江瑪頭舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，盼藉由演練過程，讓每一個人了解非洲豬瘟與如何通報管制移動、撲殺、掩埋，並追蹤到肉品市場做更精進的檢驗、冰存等。中央社記者王鴻國攝 108年1月24日