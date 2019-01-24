罕見脊柱旁感染引發敗血症 粗工險喪命

一名從事粗工的李姓男子近日背痛、坐骨神經痛加劇，就醫後經X光片檢查發現，他的第4、5節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫，核磁共振也有炎症反應，罹患「罕見脊柱旁感染」，緊急手術挽回一命。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月24日

（中央社記者趙麗妍台中24日電）從事粗工的54歲李姓男子近日背痛、坐骨神經痛加劇，痛到腰桿無法挺直，就醫發現罹患「罕見脊柱旁感染」，感染合併漸進性敗血症，緊急手術挽回一命。

大甲李綜合醫院今天表示，李男常有背痛、坐骨神經痛，以往稍加休息或是針灸、拔罐就會改善，但近期背部疼痛加劇，甚至腰桿都挺不直，痛到寸步難行。

神經外科主治醫生、院長張迪生表示，患者到院經驗尿抽血檢查，他的體溫37.8度，血糖值、白血球及發炎指數CRP15.64 mg/dl(正常值應小於1)都偏高，且膽紅素1.98mg/dl有黃疸現象。

張迪生指出，透過X光片發現患者第4、5節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫，核磁共振也出現炎性反應，認為病情不單純，當下研判立即開刀。

手術在患者第4、5腰椎左邊脊柱旁，發現膿瘍且有感染合併漸進性敗血症，先做後位腰椎微創減壓術以及膿瘍清創，傷口清理乾淨後，再做骨內固定及骨融合手術。

術後，李男的白血球、發炎指數、疼痛指數都下降，住院將近10天病情好轉，出院前肝功能及血糖值均恢復正常，日前順利出院。

張迪生說，脊柱旁感染好發部位在椎間盤、椎間盤旁的骨頭結構、椎間盤內硬膜上的空間以及周邊軟組織，盛行率在骨頭肌肉骨髓炎中約佔4%，主因由其他部位的血行擴展導致，常見的可能危險因子包括泌尿道感染、腰椎術後及軟組織感染，還有上呼吸道感染、糖尿病以及藥物成癮者等。

他指出，患者通常會出現局部脊椎疼痛、局部肌肉收縮、反覆發燒、發炎指數及白球血值上升等情形，建議民眾如果長期背痛或坐骨神經痛，又合併發燒等症狀，應立即就醫，以免因耽誤病情引發敗血症而有遺憾。（編輯：吳協昌）1080124