雲二監懇親會 充滿團圓氣氛

法務部矯正署雲林第二監獄24日下午舉辦懇親會，在春節前夕讓收容人家屬走入監內歡度團圓時刻，也紓解收容人思鄉情懷。中央社記者葉子綱攝 108年1月24日

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）法務部矯正署雲林第二監獄今天辦懇親會，農曆春節將屆，放寬表現優異長刑期收容人參加，讓今年報名家屬更熱絡，現場充滿團圓溫馨氣氛。

雲二監典獄長葉漢潼表示，600多名家屬、250名收容人參加懇親會，各收容工場的春節布置讓參加者深深感受過年氣氛。

葉漢潼說，雲二監硬體設施嚴謹，軟體生活管理很人性化，現有陶藝班、醒獅班、戲偶班與烘焙班等，農曆春節後將推出「實益訓練班」，取經勞動部職業訓練班，培養收容人真實功夫，回歸社會可獨立做小生意等，幫助生計。

葉漢潼問候及關心參加懇親會的家屬，勉勵在場收容人勇敢重新調整步伐，走出自己的正確道路，工場內琳瑯滿目的春節布置，各顯特色，就是最佳證明。

雲二監副典獄長連鴻榮表示，各工場舉辦春節布置比賽，從12組參賽團隊中選出前3名頒獎勉勵，紙箱、報紙等回收資源全上場，經巧手製作的燈籠、剪紙壁貼、紙雕裝飾與宮燈等，各工場走廊的繽紛裝飾，讓監所年味十足。（編輯：李明宗）1080124

農曆春節腳步近，雲林第二監獄內收容人發揮巧思與巧手，剪紙壁貼、紙雕裝飾、燈籠等琳瑯滿目飾品裝飾環境，年味十足。中央社記者葉子綱攝 108年1月24日