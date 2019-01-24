這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
非洲豬瘟病毒入境管道多元 快遞肉品驗出首例
生活

非洲豬瘟病毒入境管道多元 快遞肉品驗出首例

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場
社會

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場

新加坡藝人馮偉衷教召身亡 女友盼來生當夫妻
娛樂

新加坡藝人馮偉衷教召身亡 女友盼來生當夫妻

遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還
國際

遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雲二監懇親會 充滿團圓氣氛

最新更新：2019/01/24 22:41
法務部矯正署雲林第二監獄24日下午舉辦懇親會，在春節前夕讓收容人家屬走入監內歡度團圓時刻，也紓解收容人思鄉情懷。中央社記者葉子綱攝　108年1月24日
法務部矯正署雲林第二監獄24日下午舉辦懇親會，在春節前夕讓收容人家屬走入監內歡度團圓時刻，也紓解收容人思鄉情懷。中央社記者葉子綱攝　108年1月24日

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）法務部矯正署雲林第二監獄今天辦懇親會，農曆春節將屆，放寬表現優異長刑期收容人參加，讓今年報名家屬更熱絡，現場充滿團圓溫馨氣氛。

雲二監典獄長葉漢潼表示，600多名家屬、250名收容人參加懇親會，各收容工場的春節布置讓參加者深深感受過年氣氛。

葉漢潼說，雲二監硬體設施嚴謹，軟體生活管理很人性化，現有陶藝班、醒獅班、戲偶班與烘焙班等，農曆春節後將推出「實益訓練班」，取經勞動部職業訓練班，培養收容人真實功夫，回歸社會可獨立做小生意等，幫助生計。

葉漢潼問候及關心參加懇親會的家屬，勉勵在場收容人勇敢重新調整步伐，走出自己的正確道路，工場內琳瑯滿目的春節布置，各顯特色，就是最佳證明。

雲二監副典獄長連鴻榮表示，各工場舉辦春節布置比賽，從12組參賽團隊中選出前3名頒獎勉勵，紙箱、報紙等回收資源全上場，經巧手製作的燈籠、剪紙壁貼、紙雕裝飾與宮燈等，各工場走廊的繽紛裝飾，讓監所年味十足。（編輯：李明宗）1080124

農曆春節腳步近，雲林第二監獄內收容人發揮巧思與巧手，剪紙壁貼、紙雕裝飾、燈籠等琳瑯滿目飾品裝飾環境，年味十足。中央社記者葉子綱攝　108年1月24日
農曆春節腳步近，雲林第二監獄內收容人發揮巧思與巧手，剪紙壁貼、紙雕裝飾、燈籠等琳瑯滿目飾品裝飾環境，年味十足。中央社記者葉子綱攝　108年1月24日
雲林第二監獄24日下午舉辦懇親會，由於農曆春節將屆，走廊上的春節布置，讓監獄內氛圍顯得繽紛多彩，年味十足。中央社記者葉子綱攝　108年1月24日
雲林第二監獄24日下午舉辦懇親會，由於農曆春節將屆，走廊上的春節布置，讓監獄內氛圍顯得繽紛多彩，年味十足。中央社記者葉子綱攝　108年1月24日
地機族