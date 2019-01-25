時隔6年 金門破獲治平專案檢肅目標

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣警察局刑警大隊今天宣布破獲以黃姓嫌犯為首的10人販毒集團，起出空氣槍、毒品和高達新台幣1283萬元的本票；警察局表示，這是金門6年來查獲的首宗治平專案檢肅目標。

金門縣警察局今天在刑警大隊召開記者會，刑大副大隊董紀宏表示，刑大結合海巡署、金門查緝隊和金門憲兵隊共組專案小組，規劃「0123掃蕩暴力毒品組織犯罪行動」，動員警力92人次，順利查獲治平專案件檢肅目標黃嫌為首的10人組織集團，以及毒品人口王嫌等12人，起出空氣槍2把、K他命毒品、吸食器，以及被害人本票和支票合計1283萬元。

金門縣刑大表示，不到30歲的黃嫌來自台灣本島北部，到金門一年左右；查獲的毒品人口中有3名青少年，其中一人還是國中生。全案已送辦，2人遭羈押。

縣警局副局長江守寰表示，這是金門時隔6年，首次查獲的治平專案檢肅對象。董紀宏說，連同這次，10年來金門共偵辦3次治平專案，前2次分別是98年和102年。

刑大表示，縣警局透過大數據分析，蒐報地區各類暴力犯罪，發現以黃嫌為首的犯罪集團，涉及地區多起暴力討債、妨害公務、聚眾鬥毆等情事，集團成員又有多人使用毒品的紀錄，並將毒品販賣給金門地區部分青少年。

刑大說，黃嫌等人不僅是地方治安毒瘤，而且行徑乖違囂張，討債過程中將多名被害人屈打成傷，更有直接挑戰公權力的紀錄。由於黃嫌惡性重大，專案小組將他們提報警政署列為治平專案檢肅對象，因而規劃這次掃蕩，在過年前將這個集團及主要毒品人口一網打盡，讓民眾安心過好年。（編輯：吳佳穎）1080125