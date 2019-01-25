中市立委補選 林智堅陳亭妃推薦王義川

台中市立委補選投票在即，新竹市長林智堅（前中）、民進黨立委陳亭妃（前右）25日接力陪同民進黨籍候選人王義川（前左）掃街拜票，呼籲民眾全力支持，讓專業人才進到國會。中央社記者趙麗妍攝 108年1月25日

（中央社記者趙麗妍台中25日電）新竹市長林智堅、立委陳亭妃今天接力陪同為台中市第5選區立委補選民進黨籍候選人王義川掃街，2人推薦王義川是具備交通、工程專業的人才，呼籲讓專業人才進到國會。

立委補選倒數，王義川今天由林智堅、陳亭妃陪同，分別在天津路商圈年貨大街徒步拜票及車隊掃街，沿途受到許多民眾歡迎。

林智堅表示，王義川的學、經歷完整，是候選人當中唯一兼備交通跟工程專業的人才，他特別請假到台中向大家推薦王義川，因為補選的關係選情較冷，懇請大家記得票投王義川，讓專業人才進到國會。

陳亭妃指出，她與林智堅、王義川同樣的是六年級生，在最後剩下不到36小時，拜託所有鄉親記得票投王義川，用關鍵的一票，為下一代帶來新希望。

王義川表示，今天邀請到的嘉賓是「六年級連線」，希望透過林智堅的高人氣，一起贏得最後的逆轉勝。

明天是選前最後一天，王義川指出，將邀請行政院長蘇貞昌以及前行政院長賴清德一起為他助選，他也形容這場選戰已進入九局下半，超前分打者也已站上得點圈，希望在九局下半能夠逆轉勝，贏得立委補選。（編輯：陳俊碩）1080125