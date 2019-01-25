金門地理位置優勢 知名運動品牌再進駐

看好金門風獅爺商店街的優質地理環境，台灣知名休閒運動用品品牌通路公司進駐金門，第一家離島門市25日開幕，吸引不少學生上門。中央社記者黃慧敏攝 108年1月25日

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）看好風獅爺商店街的優質地理環境，知名運動品牌再進駐金門，今天開賣。這也是台灣知名休閒運動用品品牌通路公司首家離島連鎖專賣店。正值寒假，開幕首日吸引不少學生上門。

風獅爺商店街總經理江明玉表示，進駐業者成立38年，販售上萬種運動休閒品牌服飾、鞋款、配件等商品，全台灣地區約有240多家分店。

業者表示，金門風獅爺店是公司第一家位於離島的門市；由於風獅爺商店街擁有優質的購物環境，加上優勢的地理位置，將為商店進駐加分。

江明玉說，為了回饋金門鄉親，風獅爺商店街配合推出「新春開運購」滿額送活動，希望為風獅爺商店街園區春節帶來人潮。（編輯：吳佳穎）1080125