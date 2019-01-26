陪何志偉掃街 卓榮泰：立委補選必須贏不能輸

民進黨台北市立委補選候選人何志偉（後左）26日上午在黨主席卓榮泰（後右）陪同下，在士林、大同區進行車隊掃街拜票，沿途向民眾問候，懇託選民全力支持2號何志偉。中央社記者徐肇昌攝 108年1月26日

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市立委補選投票日27日登場，民進黨主席卓榮泰今天陪同補選候選人何志偉搭車掃街拜票。卓榮泰說，台北、台中立委補選有必須贏不能輸的壓力，這也是民進黨最大考驗。

卓榮泰上午陪同何志偉從大同區競選總部搭車掃街拜票。卓榮泰在受訪時，做以上表示。

媒體詢問，立委補選是民進黨在九合一選舉後面臨的第一場選戰，是否具有指標性意義。

卓榮泰說，去年底九合一選舉後，對選舉結果有深層檢討，後續著手進行黨部改組，包含黨內人事及外界疑慮進行改善，並持續向外界報告。民進黨是否有足夠能量可以繼續邁開大步往前走，關鍵在於這場立委補選。

台北市立委補選將於27日登場，民進黨立委補選候選人何志偉26日一早就到大同區競選總部，展開選前最後一天的拜票行程。中央社記者徐肇昌攝 108年1月26日

卓榮泰表示，立委補選選舉結束後，會針對黨部人事進行大幅度調整，以功能取向為主，讓每個成員都可攻可守；並盡快成立新的戰鬥團隊，過程中也需要國會立委及地方議員協助，若何志偉當選，對新的戰鬥團隊將佔很重要的部分。

記者追問，接連幾天幫何志偉站台，民進黨是否有絕對不能輸的壓力。

卓榮泰說，絕對是。針對立委補選設定保三搶二目標，而台中、台北立委補選是有不能輸必須贏的壓力，何志偉知道身負重責，且表現很好，中央和地方黨部的力量也會繼續投入協助台中市第5選區立委補選候選人王義川，這兩席將會是民進黨最大考驗。

台北市第2選區、台中市第5選區立委補選27日投票。台北市部分，民進黨推薦的前台北市議員何志偉對戰「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇與國民黨推薦的現任台北市議員陳炳甫；台中市部分，民進黨推薦前台中市交通局長王義川對上國民黨推薦的前立委沈智慧。（編輯：吳佳穎）1080126