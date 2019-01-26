選舉經費遭諷 何志偉：台灣不缺口水

（中央社記者劉建邦台北26日電）民主進步黨台北市立委補選候選人何志偉今天指出，地方首長的發言應該以數據作為參考資料，「台灣不缺口水，缺的是努力汗水」。

何志偉上午在民進黨主席卓榮泰陪同下，從大同區競選總部出發，搭車掃街拜票。何志偉會前受訪時，媒體詢問，台北市長柯文哲昨天陪同無黨籍立委補選候選人陳思宇掃街拜票時提及，有些候選人的選舉花費過高，外界認為，柯文哲在暗諷其他候選人。

對此，何志偉表示，他是被影射的候選人之一，但身為地方首長或民意代表，應把數據當成發言的重要參考，他不清楚柯文哲說法及用意，他過去參與任何一場選舉，只有兩個原則，就是「不攻擊、不抹黑」。

何志偉說，立委補選結束後，會公布所有競選經費。他認為選舉已到尾聲，希望溫暖、正面的力量要從候選人自身做起，他只能持續努力。

何志偉表示，柯文哲也曾是市長候選人，期待柯文哲應具備同理心，且「台灣不缺口水，缺的是努力汗水」，像他過去擔任台北市議員時的努力，地方基層都有感受。

何志偉強調，選舉已到後期，希望不管是候選人或助選員，應該讓候選人及選民成為選舉主角，並讓候選人過去推動政績及未來政見成為選舉主軸。

媒體追問，是否認為對手頻採攻擊模式已偏離白色力量主軸。何志偉說，他不知道如何回答，但每一名候選人的本心應以基層為主，至於非關政績、政見議題皆不回應。

民進黨主席卓榮泰在車隊出發前也向外界喊話，指何志偉會按照原有腳步、一向的選舉格調，持續努力打贏選戰。

九合一選舉，因前立委姚文智為參選台北市長辭去第二選區（士林、大同）立委職務而需補選。立委補選投票日將在27日登場，共5人投入選戰，綠藍白各推候選人，包括何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：戴光育）1080126