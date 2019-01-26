台東總動員 齊力幫家扶募獎助學金

台東家扶中心26日在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶‧愛市集－貧困家庭兒童助學活動」，籌措今年度孩童獎助學金，前國立屏東科技大學台東縣校友會理事長彭宏盛（前）不僅擺攤義賣，也到各攤位採購，增添買氣。中央社記者盧太城台東攝 108年1月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東市南京路廣場今天相當熱鬧，上百名志工及團體擺攤義賣，協助台東家扶中心籌措今年度獎助學金。屏科大校友會率先捐出新台幣13萬7000元，增添溫暖。

冷氣團南下，台東今天上午氣溫驟降，雖然天氣寒冷，但南京路廣場相當熱鬧，台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、台東縣議會議長吳秀華、台東市長張國洲，以及前台東縣長黃健庭均出席台東家扶中心舉辦的「家扶‧愛市集~貧困家庭兒童助學活動」。

黃健庭捐出3件蒐藏許久的紀念品贊助義賣，其中一件是台東第一屆熱氣球活動的各國徽章，由饒慶鈴出價新台幣1萬元購得。黃健庭說，由饒慶鈴購買相當有意義，象徵熱氣球嘉年華活動的薪火相傳。

劉櫂豪則帶著助理走進攤位區，購買泡菜、水果、大包小包商品，以實際行動幫助貧困學童，並且呼籲大家共襄盛舉。

國立屏東科技大學台東校友會在理事長、台東地區農會總幹事李建通的號召下捐出獎助學金13萬7000元，前任理事長彭宏盛不僅擺攤義賣，自己也到其它攤位購買物品。

另外，喜年來股份有限公司也響應活動捐出2萬元，台東鐵人三太子、台東專科學校管樂團、尚舞蹈學苑都贊助表演，讓現場買氣熱絡。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，今天動員160名工作人員，包括家扶志工、家友會、受扶助的大專生，希望能籌募到108年度獎助學金約1400萬元，讓家扶孩童能夠穩定安心地就學，並希望藉此活動喚起社會大眾對貧困家庭學童的關心。（編輯：戴光育）1080126

台東家扶中心26日在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶‧愛市集－貧困家庭兒童助學活動」，籌措今年度孩童獎助學金，民進黨立委劉櫂豪（前）也到攤位區購買商品，增添溫暖。中央社記者盧太城台東攝 108年1月26日