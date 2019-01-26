朱立倫：黨內初選要公平公開透明

（中央社記者張榮祥台南26日電）已宣布參選總統的前新北市長朱立倫今天表示，中國國民黨的黨內初選，最重要的是公平公開透明，且讓符合民意的候選人獲得民眾支持，目標是贏得2020的大選。

朱立倫今天走訪台南市後壁區及新營區，他接受媒體聯訪時說，他的太太是新營國小畢業的，新營是太太成長的地方，他到新營太子宮參拜，祈求風調雨順，國泰民安，新的一年一切平安。

朱立倫表示，台灣人祈求的是健康、快樂、賺大錢，這是共同的目標，只有兩岸和平，才能拚經濟，賺大錢，過好日子。

朱立倫說，黨內初選不是目標，但黨內初選最重要的是公平公開透明，選出最具有民意的總統候選人，儘快讓符合民意的候選人獲得民眾支持，贏得2020的大選。

至於「換柱心結」，朱立倫表示，這是4年前的事了，前國民黨主席洪秀柱也理解。他常和洪秀柱見面，昨天只是向洪秀柱拜年，洪秀柱也很高興，「沒有什麼好心結的」。（編輯：吳佳穎）1080126