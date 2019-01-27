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台中市立委補選投票 盧秀燕盼選務順利

最新更新：2019/01/27 10:51
台中市第5選區立委補選27日投票，設籍北區的台中市長盧秀燕上午前往健行國小投票，她呼籲選民踴躍出門投票。中央社記者郝雪卿攝　108年1月27日
台中市第5選區立委補選27日投票，設籍北區的台中市長盧秀燕上午前往健行國小投票，她呼籲選民踴躍出門投票。中央社記者郝雪卿攝　108年1月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市第5選區立委補選今天投票，設籍北區的台中市長盧秀燕上午前往健行國小投票，她受訪表示，希望今天選務順利，也呼籲選民珍惜選票，踴躍出門投票。

台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選今天辦理投票，下午4時截止投票，台中市選委會預估下午6時前可以完成開票作業。

設籍北區的盧秀燕，上午前往健行國小投票，在完成投票後，她還向選務人員握手致意，慰勉選務人員的辛勞，她覺得選務人員今天犧牲休假，堅守崗位為選民提供服務，她要特別向所有選務人員表達謝意及敬意。

盧秀燕受訪表示，選舉是民主的常態，這場選舉特別重要，因為台中市立委補選是全國第一波辦理補選的區域，因此責任很重大，希望今天選務順利。

盧秀燕也呼籲選民踴躍投票，她說，因為是單一選舉，投票率會比較差一點，籲請選民珍惜選票，選出心目中最好的候選人。

由於今天氣溫下降，可能影響選民投票意願，盧秀燕認為，天氣有點涼，不過沒有下雨是個好事情，呼籲選民踴躍出門，就當作出門散散心來投票。（編輯：陳俊碩）1080127

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