楊鎮浯赴福建 縣長任內首次中國行

（中央社金門縣27日電）金門縣長楊鎮浯今天赴廈門，展開縣長任內的首次中國大陸之行，就兩岸「四通」先期溝通。楊鎮浯並呼籲兩岸共同面對金門特殊的歷史背景，正視金門存在，物流等可從金門先行先試。

中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上表示，推動與金門、馬祖通水、通電、通氣和通橋；隨後福建省省長唐登傑也指出，2019年福建將促進閩台經濟社會融合發展，推動與金馬四通。

為了掌握兩岸契機，在通橋、通水、通氣、通電四通議題上做先期規劃，楊鎮浯今天率團到福建洽談相關事宜。

行前，楊鎮浯受訪時表示，金門地緣關係特殊，但很多規畫不能關起門來做，必須與周邊協作。例如交通方面不管是碼頭的對接、船舶的互通或物流，特別是物流，金門具有兩岸之間特殊和優勢的物流利基，這也是這次要談的重點之一，希望能帶動金門的整體物流發展。

楊鎮浯再以小三通為例說，身為離島，金門產業結構薄弱、資源缺少，只要給金門一個政策，金門會特別珍惜、而且運用得特別好。他說，總統蔡英文月初來金門時，他向總統報告，金門徹底把握小三通機會，也運用得特別好，今年4或5月小三通即將迎來累積2000萬人次，就是最好的證明，給金門好的政策，金門就會發揮到極致。

此外，楊鎮浯說，解決海漂垃圾及共同整治海域，也是兩岸需要關切的議題。

楊鎮浯呼籲兩岸，共同認真面對金門過去所經歷的特殊歷史背景，正視金門的存在，是時候給金門特殊政策作為對金門人的補償以及轉型正義；各種經貿、交通可以先行先試的，有利於金門的政策，現在就可以去做。

陪同楊鎮浯到福建的有縣府建設處、觀光處、環保局、財政處、金酒等相關單位人員，將拜會福建省、泉州市、廈門市政府，就金門經貿往來、觀光人潮、環保海污、金酒營銷等攸關民生議題，與福建相關人士洽談。預定30日返回金門。（編輯：陳俊碩）1080127