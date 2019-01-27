加強非洲豬瘟防疫 徐國勇感謝警力支援

（中央社記者江俊亮嘉義市27日電）內政部長徐國勇今天前往嘉義市慰勉警方辛勞，並頒發破案、緝毒、防阻詐騙獎金，同時感謝警力支援非洲豬瘟防疫，讓民眾可以安心過個好年。

徐國勇下午由嘉義市長黃敏惠、嘉義市警察局長林水順、第二分局長張桂霖等人陪同，分赴市警局、第二分局慰勤。黃敏惠表示，嘉義市警察同仁都很拚，感謝徐國勇特別到基層打氣。

黃敏惠指今年春節連續假期9天，重要節日安全維護工作又是一個考驗，感謝警察局全力支援非洲豬瘟防疫，雖然嘉義市養豬戶只有7戶，但市府相關局處已經動起來，「防疫視同作戰」，市府將以最高標準防疫。

徐國勇說，內政部主要工作就是讓人民安居樂業，拚經濟也要安居，人家才敢來投資；若治安差，企業家就不敢投資，因此人民安居，就能促進樂業。

他表示，警政與消防是內政部促進「安居樂業」的兩個主要單位。在照顧警、消人員方面，他已向總統提出警、消人員看病比照軍人的構想，獲總統大力支持，有關警、消人員的福利，他一定會大力爭取。

徐國勇說，今年春節連續假期9天，警務人員有些可回家一下，有些人9天都要「打拚」，因此他特別向警方道謝，「感謝你們辛勞，大家才可以好好過年」。

他表示，以前叫「春安工作」的重要節日安全維護工作，將自28日晚上10時開始，希望大家扛起責任，讓全民過個好年。

徐國勇也說，為防範非洲豬瘟侵台，內政部之前緊急採購的4台X光機已開始在機場運作，後來再緊急採購18台，2月2日就會裝好，避免有人夾帶肉品入境，造成防疫漏洞。（編輯：翁翠萍）1080127