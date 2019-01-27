考雇員 女生攀爬提滅火器競走樣樣來

（中央社記者陳朝福高雄27日電）台灣中油公司招考雇員今天複試，有女性考生攀爬、提滅火器競走等測驗不讓鬚眉，例如陳詠祺和謝宛真緊張到手心冒汗，但都如願通過複試，希望放榜日帶來好消息。

這項雇員招考複試測驗南部考區在高雄高商登場，陳詠祺表示，高中主修機械類科，目前在加油站工作，在長官鼓勵下報考；謝宛真也說，從小由伯父伯母帶大，希望有穩定的工作不讓長輩擔心，因此全力以赴。

對於必須負重快跑的測驗，兩人都不約而同練習將近一個月，儘管上場看到男性考生居多，心情難免緊張，手心一直冒汗，但最後都如願通過複試，希望2月20日放榜日能有好消息。

台灣中油公司招考雇員695名，吸引1萬5260人報名競逐，甄試類別包含煉製類、機械類、儀電類和消防類等17大類，競爭激烈，僅1440人通過筆試挺進複試。

複試有口試、體能測驗至少6關卡，每關合格才能續進，未通過隨即淘汰。體能測驗包含考生要通過4公尺鷹架的模擬油槽高空作業、限時15秒提滅火器或負重30公斤折返跑50公尺、800公尺等，並有辨色測驗及辨識4公尺遠標示牌等。通過複試與筆試成績綜合後確認錄取者，起薪24K，但年終獎金平均較一般企業優渥。（編輯：翁翠萍）1080127