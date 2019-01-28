盧秀燕上任首度訪港 宣示全力拚經濟決心

（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）台中市長盧秀燕今天搭機前往香港，參加中華出入口商會會員大會。她表示，這次出訪希望讓台中農產、機械、汽機車等產品都能受到注意，更宣示全力拚經濟決心。

盧秀燕上午搭機前往香港，這也是她上任市長後首度海外訪問。她在桃園國際機場受訪時表示，將在一天內往返香港與台灣兩地，預計晚間返抵國門，因此她連行李都沒帶，只帶一個隨身手提包。

盧秀燕談到，這次受邀參加全香港最大的貿易基地「中華出入口商會」的會長交接及會員大會，她很高興在上任後，香港也注意到台中拚經濟的決心，台中市政府也希望藉此搭上線，讓台中農產、機械、汽機車等各項產品都能進一步受到注意；在招商引資的同時，也能將台中的產品賣出去。

盧秀燕說，中華出入口商會有4000多個會員，今年採購台中茂谷柑當伴手禮，「讓商會看見台中的產品，這就是最好行銷台中的方法」。

另外，她也談到，台中要拚經濟，一定要走出去，才能夠招商引資；台中若能與中華出入口商會搭上線，「將台中行銷出去，是千載難逢的好機會」。

台中市政府也表示，今天隨同盧秀燕出訪的成員還包括太陽餅、鳳梨酥等糕餅業者，每個商家攜帶各式產品目錄，希望把握機會，讓貨品賣出去，台中人有更多賺錢機會。（編輯：吳佳穎）1080128