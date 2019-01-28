春遊苗栗搶好康 120廠商祭食宿遊購行

苗栗縣文化觀光局長林彥甫28日宣布，縣府即日起至3月3日推出「2019春遊苗栗」電子文宣，網羅18鄉鎮市「食宿遊購行」旅遊資訊，並匯集貼有圓形標識的120家特色廠商，提供完整的旅遊攻略供民眾搶好康。中央社記者管瑞平攝 108年1月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）春節連續9天假期，苗栗縣政府推出「2019春遊苗栗」電子文宣，網羅18鄉鎮市「食宿遊購行」旅遊資訊，提供完整的旅遊攻略，並匯集120家特色廠商，祭出低折扣優惠好康活動。

苗栗縣文化觀光局今天舉辦「2019春遊苗栗」記者會，公布即日起至3月3日，聯合縣內各大觀光公協會、旅宿業者推出「2019春遊苗栗」活動，遊客於活動期認明圓形標識的特約商家，出示「2019春遊苗栗」電子文宣首頁畫面，即可享有各項優惠。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，春節假期即將到來，為了讓來自國內外的遊客可以更加容易暢遊苗栗，文化觀光局匯集縣內相關旅遊資訊，包含農業處的休閒農場、工商發展處輔導的觀光工廠以及Youbike微笑單車旅遊路線等，整理成電子文宣，旅遊苗栗相關食、宿、遊、購、行資訊一網打盡，民眾可上苗栗文化觀光旅遊網或臉書粉絲頁「苗栗玩透透」曲的墊子文宣相關資訊。

苗栗縣長徐耀昌指出，三義鄉和南庄鄉是全台唯一取得義大利認證的「國際雙慢城」，其中三義鄉舊山線鐵道自行車，更締造秒殺紀錄，成為全台最熱門觀光亮點，另外苑裡鎮與公館鄉，也分別拿下「台灣經典小鎮」第1名和第5名，顯示苗栗縣各鄉鎮獨特風光都深具吸引力。

文化觀光局指出，有鑒於春節期間，前往廟宇參拜是不可或缺的走春行程，因此將和YouBike結合，規劃「有騎有保庇」整合苗栗市、竹南及頭份共13條主題系列之自行車遊程，吸引遊客來一趟苗栗深度旅遊，活動期間在苗栗縣內租借YouBike，並完成粉絲專頁貼文指定步驟，就有機會將紀念物品帶回家，還有機會獲得包括飛牛牧場、尚順育樂世界、君樂飯店、香格里拉樂園、竹南兆品酒店、湯悅溫泉會館及鐵道自行車等，總價超過10萬元之票券。

其他相關優惠內容包含，大補內彈珠汽水觀光工廠春節期間付費入場且與廠內的日曆拍照，元宵節前可再次免費入場、西湖渡假村祭出「平日68折，假日88折」、台灣鄉村酒莊提出醋品8折優惠、免費採取酒莊種植之青菜等，便宜又好玩的專屬活動。相關資訊可至苗栗縣文化觀光旅遊網或苗栗玩透透臉書粉絲頁查詢。（編輯：方沛清）1080128