春節期間 北市9醫院開類流感門診

（中央社記者梁珮綺台北28日電）農曆年將至，台北市衛生局今天表示，包括台大醫院在內等9家醫院，將在春節期間開設類流感門診；另外，民眾也可在春節前撥打1966長照專線，預先申請長照服務。

衛生局疾病管制科長歐佳齡透過新聞稿表示，依衛福部疾管署監測資料及疫情防治週報，流感疫情較往年延後出現，而從去年10月1日至今年1月24日止，台北市共有56例流感併發重症確診，其中有32例為65歲以上長者。

歐佳齡說，台北市近4週急診類流感就診率的平均值為13%，高於全國的11.7%，且趨勢緩升。

她說，已協調台大醫院、長庚醫院、台北榮民總醫院、振興醫院、馬偕醫院、國泰醫院、三軍總醫院、萬芳醫院及台北市立聯合醫院忠孝院區等9家醫院，在春節期間（2月2日至2月10日）以及2月16、17日開設類流感特別門診。

歐佳齡表示，若民眾在春節期間，出現急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉痠痛等類流感狀況，應儘速就醫，並先利用類流感特別門診，節省一般門診等待時間。

另外，民眾在春節前可撥打1966長照專線，預先申請長照服務，讓有需求民眾在春節期間，仍持續獲得照顧，服務內容包括居家照顧服務、專業服務、交通接送服務及喘息服務。（編輯：方沛清）1080128