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老婦硬闖平交道險遭撞 鐵路警方嚇破膽[影]

最新更新：2019/01/28 19:32
影片來源：中央社

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹一名老婦人日前步行經過客雅平交道時，明明柵欄已降下，但她仍堅持闖越，當時普悠瑪列車急駛而過，所幸婦人提早一步通過，未釀傷亡，但已讓列車駕駛與鐵路警察嚇破膽。

鐵路警察局新竹分駐所表示，日前一班普悠瑪列車經過新竹市客雅平交道時，列車駕駛看到遠處有一名婦人闖越平交道，緊急煞車，但因車速過快，已超過平交道後列車才完全停止，趕緊通報鐵路警方到場查看。

鐵路警方指出，駕駛當時認為列車非常接近婦人，急剎後無法確認是否撞到人，他趕緊下車查看，並通知鐵路警方到場協助，四處查看，沒發現有人員受傷、車輛也無碰撞痕跡。

鐵路警方調閱監視器畫面，確認當時平交道的警鈴已經響起，柵欄也已放下，但老婦人一手提著塑膠袋、另一手杵著雨傘闖越平交道，從畫面可見，婦人明明已發現列車逼近，卻沒有停下腳步，反而快步向前，「若晚一秒，婦人就要被撞到了」。

鐵路警察局新竹分駐所表示，將清查婦人身分，依法開罰，也呼籲用路人車，務必遵守平交道規則，千萬別任意穿越鐵軌或闖越平交道，一旦發生事故，後果不堪設想。（編輯：黃世雅）1080128

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