台南立委補選 韓國瑜陳其邁輔選較勁

民進黨提名台南市立委補選參選人郭國文（左）28日在台北，與行政院副院長陳其邁（右）拍攝賀年短片，兩人一起握拳比出加油手勢。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）高雄市長韓國瑜表明將到台南為國民黨立法委員補選參選人謝龍介站台，民進黨參選人郭國文今天則到立法院與行政院副院長陳其邁拍攝賀年短片，頗有高雄市長選戰延燒意味。

謝龍介在投入台南市立委補選後，多次提及會邀請韓國瑜到台南站台助選，韓國瑜也已公開表示會安排時間。謝龍介說，台南對國民黨來說雖是艱困選區，但韓國瑜帶來的「韓流」效應如果吹到台南，相信也會帶來一些改變。

郭國文今天則是與陳其邁一起在立法院拍攝賀年短片，兩人一起握拳比加油手勢，「316拼台南，顧台灣」為郭國文打氣。陳其邁並手指立法院牌匾，懇請台南鄉親把郭國文送進立法院。

郭國文表示，陳其邁強調在寒冬裡不要怕寒流，拜託廣大台南鄉親送暖給郭國文。台南這一席拚的是台南鄉親的生計，希望讓郭國文到國會繼續照顧台南鄉親。

郭國文說，台南立委補選是攸關農漁業外銷和照顧老幼福利的選戰，台南農漁產品不能被鎖進中國市場，應該要打入國際市場。最重要是農漁產品利潤必須直接進入農漁民口袋，不要被惡質買辦剝削、壓搾，甚至造成農漁民血本無歸的慘況。（編輯：翁翠萍）1080128