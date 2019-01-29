盧秀燕：城市論壇不設限大陸港澳地區

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市長盧秀燕今天表示，她任內會放下政治，全力拚經濟，世界各國只要願意跟台中市交朋友，都有可能舉行城市論壇，希望一城對多城，不設限中國大陸、港澳地區。

盧秀燕上任後昨天首度出訪，單日來回香港，參加香港2年一次的中華出入口商會會長的交接典禮與會員大會，今天一早她召開市政會議並移師豐原區公所舉行，市政會議前，她接受媒體訪問，台中市是否像台北市一樣舉辦雙城論壇，她做上述表示。

盧秀燕表示，她任內會放下政治，多拚經濟，台中市很願意跟大家交朋友，唯有交朋友建立友情，大家才會看見台中，願意採購台中市產品。

雙城論壇部分，盧秀燕指出，只要對台中市經濟有幫助，可以一個城市對多個城市，不必畫地自限，世界各國只要願意跟台中市做朋友，都有可能舉行城市論談，不限制大陸、港澳地區。

盧秀燕指出，昨天在中華出入口商會大會上，許多城市也對她提出口頭邀請參訪，但她上任僅一個月，加上農曆春節將至，目前先做好交通、市場、治安等方面，協助市民過好年，後續出訪工作將視情況陸續規劃。

她指出，中華出入口商會是香港五大商會之一，光是會員就有4000名，年營業額為7兆人民幣，台中市若能跟香港搭上線，對於貨出去、人進來，有很大的幫助。

盧秀燕指出，觀旅局今天將與香港的兩大旅行社洽談合作備忘錄，盼為台中觀光經濟再下一城，香港1年有5000萬遊客到訪，市府若與香港旅行社建立合作關係，將可把香港、世界各國的遊客連結到台中。（編輯：陳俊碩）1080129