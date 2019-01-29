柯文哲臉書專頁按讚數 柯昱安：波動正常

（中央社記者梁珮綺台北29日電）台北市長柯文哲臉書粉絲專頁目前有200多萬人按讚，副發言人柯昱安今天說，只要柯文哲談到統獨議題或兩岸關係，粉絲專頁的按讚數就會波動，相當正常。

柯昱安中午接受媒體訪問時表示，從柯文哲講「強盜說」以來，至今已有5至7千人退讚；又如2017年世大運媒體手冊的中華台北爭議，讓柯文哲的臉書掉了1萬個讚。

柯昱安說，去年選舉年，柯文哲臉書粉絲專頁增加20萬至30萬個讚，甚至在11月24日選前之夜增加10萬個讚，網路聲量高低起伏，都屬正常。

他表示，臉書演算法改變後，經營上確實較為困難，每篇貼文績效與之前相比有衰退情形，但柯文哲的聲量都在平均值左右，沒有特別低。

此外，不可能期待粉絲專頁的貼文每天都有一篇爆紅，加上臉書趨於飽和，柯文哲的粉絲成長數與先前相比，沒有太顯著，未來會思考新的內容，但不會為了流失的粉絲特意操作。

而柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時表示，不可能做一件事人人喊讚，「就好像股票，起起伏伏很正常」，強調不可能做一件事每個人都喊好，也不會每個人都喊打。（編輯：方沛清）1080129