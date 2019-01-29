台中房市展望 賴正鎰：量增價微揚

（中央社記者郝雪卿台中29日電）迎接豬年到來，對於台中市今年的房地產市場，全國商業總會理事長賴正鎰今天表示，由於新興重劃區陸續完成，今年台中房市呈「量增、價微揚」格局，總推案量預估再成長。

本身也是鄉林集團董事長的賴正鎰受訪指出，房市去年上半年就從谷底翻轉向上，從台中市去年推案量約新台幣1862億元創新高，加上新興重劃區陸續完成來看，預估今年房市呈現「量增、價微揚」格局，總案量預估再成長12%，達到約2100億元。

賴正鎰分析認為，全球經濟快速成長，國際貨幣基金（IMF）於「國際經濟展望」中指出，2018至2019年的國際經濟成長約為3.7%，高於2012至2016年間的平均成長水準。台灣受惠中美貿易戰轉單回流，經濟也邁向高成長，建商嗅到房市春燕大力推案。

賴正鎰表示，6都平均每戶人口2.64人，而台中市的每戶人口為2.88人，居6都首位，顯示未來台中家戶購屋需求空間也較其他直轄市大，使得各大建商搶進台中。

至於目前房市的走向，賴正鎰認為，過去兩年是南屯區單元2與單元3、太平新光特區及74線快速道路沿線，去年底已開始慢慢轉移到北屯區捷運機廠區、北屯14期重劃區，及潭子與豐原，海線清水與沙鹿區。

賴正鎰還說，由於新科台中市長盧秀燕主打「台中富市3」口號，著重「前店、後廠與自由港」策略，吸引企業和建商積極規劃布局，大台中內外環線的交通建設即將完成，越來越便捷，所以推案熱區也隨著交通建設有所轉移。（編輯：陳俊碩）1080129