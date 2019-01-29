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台南添球場 黃偉哲：盼壘球運動茁壯發展

最新更新：2019/01/29 13:51
位於高鐵台南站附近的歸仁高鐵壘球場荒廢許久，第一期改善工程已完工。台南市長黃偉哲（右4）等人29日主持啟用典禮。中央社記者楊思瑞攝 108年1月29日
位於高鐵台南站附近的歸仁高鐵壘球場荒廢許久，第一期改善工程已完工。台南市長黃偉哲（右4）等人29日主持啟用典禮。中央社記者楊思瑞攝 108年1月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）位於高鐵台南站附近的歸仁高鐵壘球場荒廢多年後，上個月底完成第一期改善工程。台南市長黃偉哲今天主持啟用典禮時表示，希望台南壘球運動茁壯發展，讓全世界更看得到台南。

歸仁高鐵壘球場位於歸仁區高鐵一路的體育場用地，興建於民國93年，旁邊還有籃球場、網球場等設施。但因壘球場一直沒有使用，圍籬等設施損壞，成為一片荒地。歸仁區公所向市府民政局爭取第一期改善工程經費，在107年12月底完工，今天由黃偉哲與立法委員王定宇等人揭牌啟用。

黃偉哲致詞時表示，台南市除了是棒球之市，還有很多壘球隊與許多愛好壘球運動的人口。歸仁壘球場荒廢多年後，在歸仁區長陳必成細心勘查之下，重新整建完成，滿足地方民眾多年期待。

他說，希望台南壘球運動繼續蓬勃發展，未來讓台南的名字更有機會被全世界看見。

陳必成表示，近年來喜愛壘球運動的歸仁鄉親只能到其他地方打球。這處球場荒廢後經常有流浪犬聚集，也影響到一旁打籃球民眾的安全。球場重新啟用後將交由台南市慢速壘球協會認養，並將繼續爭取經費設置球員休息區、儲藏室等設施。

台南市慢壘協會裁判長陳錫泰表示，歸仁高鐵球場目前只能說可以克難使用，但對附近喜愛壘球運動的朋友來說已是福音。協會已規劃舉辦盃賽，並希望邀請附近的球隊辦理聯盟賽事。（編輯：陳俊碩）1080129

位於高鐵台南站附近的歸仁高鐵壘球場荒廢多年，歸仁區公所向市府民政局爭取第一期改善工程經費，在107年12月底完工；29日由台南市長黃偉哲等人揭牌啟用。中央社記者楊思瑞攝 108年1月29日
位於高鐵台南站附近的歸仁高鐵壘球場荒廢多年，歸仁區公所向市府民政局爭取第一期改善工程經費，在107年12月底完工；29日由台南市長黃偉哲等人揭牌啟用。中央社記者楊思瑞攝 108年1月29日
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