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2陸船被查扣月餘繳清罰款 澎湖海巡隊驅離出境

最新更新：2019/01/29 15:37
澎湖海巡隊表示，去年12月間在澎湖花嶼等海域查扣越界的閩晉漁05709與鑫順6688號（原本無船名）兩艘中國大陸漁船，在查扣留置40多天後，繳清罰款後，人船一併由海巡隊10038艇驅離出境至澎湖24浬外。（澎湖海巡隊提供）中央社 108年1月29日
澎湖海巡隊表示，去年12月間在澎湖花嶼等海域查扣越界的閩晉漁05709與鑫順6688號（原本無船名）兩艘中國大陸漁船，在查扣留置40多天後，繳清罰款後，人船一併由海巡隊10038艇驅離出境至澎湖24浬外。（澎湖海巡隊提供）中央社 108年1月29日

（中央社澎湖縣29日電）澎湖海巡隊去年底查扣閩晉漁05709與鑫順6688號2艘中國大陸漁船，在分別繳清罰款新台幣150萬和240萬元後，今天下午由海巡艇押解驅離出境，並重申不得再越界，否則將加重處罰。

澎湖海巡隊表示，去年12月間在澎湖花嶼等海域查扣越界的閩晉漁05709與鑫順6688號（原本無船名）2艘中國大陸漁船，在查扣留置40多天後，繳清罰款後，人船一併由海巡隊10038艇驅離出境至澎湖24浬外。

澎湖海巡隊表示，由於時值年關，又值大陸非洲豬瘟疫情持續爆發，海巡單位在執行護永專案勤務時，對於越界的中國大陸漁船會加強清艙檢查，以防杜疫情的流入。

澎湖海巡隊為防杜陸船越界，去年執行護永專案迄今，共查扣有22艘越界的中國大陸漁船，共裁罰新台幣1790萬元。（編輯：陳俊碩）1080129

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