對手找大咖助選 余天：民進黨也有

（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市第三選區立委補選參選人余天今天掃街拜票時表示，國民黨籍競選對手找「大咖」助選，造成蠻大壓力，但民進黨也有總統蔡英文等大咖，過完年也會來助選。

余天今天到三重區大同南路市場掃街拜票，獲得攤商及路人歡迎，並高喊「余天加油」。媒體詢問如何看待國民黨立委補選參選人鄭世維頻找前總統馬英九、前新北市長朱立倫等「大咖」助選，還將找高雄市長韓國瑜站台。

對此，余天指出，壓力蠻大的，尤其韓國瑜是當紅炸子雞。不過，民進黨也有「大咖」，例如蔡總統、前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌等人。

至於這些「大咖」何時來助選，余天說，過完年，例如大年初一將陪蘇貞昌到板橋參拜，下午將陪蔡總統到三重參拜。

余天表示，不管找誰來，總是要自己努力。最主要是去年九合一選舉，民進黨大敗，因此，要更努力去翻轉這個局面。距離投票只剩1個多月時間，只有勤走基層，也希望黨中央能提供資源，協助他在選舉「空戰」的部分。

談到反對他參選的妻子李亞萍時，余天說，老婆氣他又老又窮，還拚老命參選。不過，最近老婆的怒氣有稍微消了一點，但回家還是不跟他講話，臉臭臭的。

民進黨前立委高志鵬被控收賄判刑定讞入監服刑，新北市第三選區立委出缺，將在3月16日進行補選，共3人投入選戰，包括余天、鄭世維及無黨籍的蘇卿彥。（編輯：戴光育）1080129