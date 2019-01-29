遭前妻爆變態虐兒 名醫駁斥為爭監護權

（中央社澎湖縣29日電）衛福部澎湖醫院某名醫遭前妻以兩名小孩手寫信等向媒體指控疑似變態虐兒，挨控名醫今天回應，可能因前妻未盡探視及扶養責任，他去年4月向法院聲請取回小兒子監護權，引發前妻不滿。

這位名醫指出，與前妻結婚5年後於101年協議離婚，大兒子監護權歸他，小兒子監護權歸前妻。但前妻再婚後生一女兒，所以小兒子這5年來還是由他養，在澎湖共同生活。

他表示，前妻不肯放手監護權，也不肯支付撫養費，所以他去年4月向法院提出爭取小兒子監護權的訴訟並要求前妻給付新台幣70多萬元撫養費。前妻則聘請律師對他提告傷害、猥褻、偽造文書，另外聲請保護令。

名醫說，前妻去年6月到學校藉口要帶兒子辦事，卻把兩個兒子從澎湖帶回台灣，鑑於前妻為馬來西亞籍，之前動輒將小孩帶出國作為談判籌碼，於是向110通報兩名兒子失蹤，並聲請兩個兒子限制出境獲准。

針對前妻提出兩個兒子寫下對父親的變態虐待指控給法官，名醫坦承偶爾有用塑膠衣架打兩個兒子屁股，主要是兒子說謊或騙人才予以體罰，屬合理管教，也獲家事法院認同。至於「用手彈、撫摸兒子生殖器」，他完全否認並懷疑是前妻誘導陷害或小孩為自保而說謊。

與這位名醫同住衛福部澎湖醫院宿舍樓上樓下的同事，表示未聽過有小孩被虐待哭叫或性騷擾情事，觀察父子互動都還良好，沒有異狀，純粹是為了兒子的撫養權而引發的官司。（編輯：翁翠萍）1070129