疑鞭炮斷掌 饒慶鈴呼籲使用安全爆竹

（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東卑南鄉今晨發生17歲青年右手掌疑遭鞭炮炸傷截肢意外。台東縣長饒慶鈴呼籲民眾，春節爆竹煙火施放注意安全；消防局也提醒民眾使用安全爆竹。

今天凌晨台東卑南鄉17歲林姓男子遭爆裂物炸傷右手臂，手掌血肉模糊且斷指，右前臂多處傷口，送醫後緊急截肢，目前尚無法接受警方約談。

報案民眾說法，林男疑拆組鞭炮不慎引起爆炸。警方雖然在現場找到疑似鞭炮包裝，但無法確定是何種鞭炮且爆炸威力這麼強大，30公尺內都有血肉和爆裂物，目前還在調查何種爆裂物。

饒慶鈴今天視察消防局關山大隊向消防弟兄拜年。她呼籲民眾，購買爆竹煙火時應認明有附加內政部消防署認可標示及標示有製造廠商名稱、地址、成分、安全使用注意事項者，切勿購買標示不明或沒有標示爆竹煙火產品，以避免燃放時發生危險。

饒慶鈴提醒民眾，12歲以下的兒童施放鞭炮要有大人陪，販賣爆竹煙火的商家勿大量囤積。台東縣消防局也呼籲爆竹煙火業者切勿違法，絕對不可販賣未具有認可標示爆竹煙火，且避免大量儲放，數量過多可採分開存放，否則一經查獲將依相關規定舉發。(編輯:孫承武)1080130