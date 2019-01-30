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人物特寫／彭政閔職棒人生 從板凳球員到打擊王之路
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不忘初衷 受助兒闖出一片天發願助人

最新更新：2019/01/30 18:51
自高中起即接受聯合助學方案扶助的學生鄭憶臻從未忘掉夢想，也慢慢追夢起飛，目前已是台北藝術大學研究所學生，希望投入社會後能貢獻所學，更不忘初衷發願助人。中央社記者陳朝福攝 108年1月30日
自高中起即接受聯合助學方案扶助的學生鄭憶臻從未忘掉夢想，也慢慢追夢起飛，目前已是台北藝術大學研究所學生，希望投入社會後能貢獻所學，更不忘初衷發願助人。中央社記者陳朝福攝 108年1月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）「有能力後一定要回饋助人」，接受聯合助學方案扶助的受助兒鄭憶臻不向清寒命運低頭，如今逐漸站穩腳步闖出一片天，不忘初衷發願助人，將協助弱勢者看見希望，也改變命運。

雖然身為清寒學子，自高中即接受聯合助學方案扶助，但鄭憶臻從未忘掉夢想，也逐步追夢起飛，目前已是台北藝術大學研究所學生，希望於投入社會後貢獻所學，今天念茲在茲的就是不忘發願助人的初衷。

高雄市聯合助學方案今天頒發助學金給280名受助學子，讓弱勢家庭的受助兒能穩定就學，藉由社會的資源翻轉人生，鄭憶臻即是受助兒之一，分享一步一腳印的勇敢逐夢心路歷程。

獲得助學金幫助，讓鄭憶臻擁有安心築夢的能量，學習表現優異，但也人助自助，課餘時打工當國中數學、插畫家教，並參加志工服務，且順利錄取國立台北藝術大學電影創作學系碩士班，以及入選107關渡電影節影片－編導作品「醜女The Golden Apple」。

助學方案的受助兒每學期要從事社區服務，培養社區服務能力、學習助人利他的態度與價值觀，鄭憶臻參加志工服務，習得落實責任感的權利與義務，並學習社會關懷回饋感恩之心。

談及家中狀況，鄭憶臻不畏清寒學子的命運磨難，她說，雙親身體狀況差、經濟生活清苦，為了家庭經濟翻轉，她除了課餘時打工當家教，減輕家裡的經濟負擔，於求學時更不忘時時提醒自己要加倍努力。

這學期暑假她到剪輯工作室自我磨練學習畢業攝影集、華語電影影評撰寫，也寫自傳與面試技巧，這些磨練讓她順利推甄上台北藝術大學電影創作學系碩士班劇情片導演組，選擇電影創作夢想。

對於選擇電影創作，鄭憶臻說，從小家庭經濟狀況不佳，自己從生活片斷中了解自身的處境，也不願放棄強烈說故事的慾望，期望將自身所見人性最脆弱與溫暖之處釋出，拍製影片讓人能看見更多角落的故事，知道社會有愛，也有人陪伴與希望，每一次都要有滿滿的感動。

本著聯合助學方案培養受助學生行善、積極學習及勇於築夢的精神，鄭憶臻除了感謝扶助人「黃爸爸」和他的家人協助，讓社會充滿希望與和諧，也讓受助兒穩定求學，培養正向的價值觀，進而有更多元的機會往夢想邁進。

「我得到的太多了」，鄭憶臻勇於面對自己的人生，同時更不忘初衷，在她有能力之際也要回饋幫助受助兒，並希望能夠幫助更多的人。

為讓弱勢家庭學子們穩定就學，藉由社會資源翻轉人生，高雄市社會局與高雄市慈善團體聯合總會舉行「港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動」，今天280位清寒學子與認助單位及認助人，齊聚河邊餐廳，高雄市長韓國瑜到場加入擔任認養人，並感謝認助人。107學年度第2學期提供新台幣250萬5000元助學金，協助清寒學子們穩定就學。(編輯:孫承武)1080130

「港都聯合助學暨展翅工程服務方案」相見歡活動，30日舉行，會中頒發助學金給280名清寒學子，受助學子鄭憶臻（前左）並分享一步一腳印、勇敢拚戰逐夢的心路歷程，更期許未來要回饋社會、幫助他人。中央社記者陳朝福攝　108年1月30日
「港都聯合助學暨展翅工程服務方案」相見歡活動，30日舉行，會中頒發助學金給280名清寒學子，受助學子鄭憶臻（前左）並分享一步一腳印、勇敢拚戰逐夢的心路歷程，更期許未來要回饋社會、幫助他人。中央社記者陳朝福攝　108年1月30日
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