冷氣團來襲失智翁迷途 員警巡邏發現助返家

台北市警察局中正第二分局南海路派出所30日表示，所內警員日前深夜巡邏時發現一名老翁獨自佇立街頭，不耐低溫而不停發抖，隨即上前關切並帶回派出所休息，經人臉辨識系統查出身分後，順利協助老翁返家。（台北市警察局中正第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）近日冷氣團來襲，台北市一名7旬老翁深夜迷途街頭，但因未穿足夠禦寒衣物而不停發抖，巡邏員警發現後帶回派出所歇息，經透過人臉辨識系統查出老翁身分，順利協助返家。

台北市警察局中正第二分局南海路派出所今天發布新聞稿表示，警員徐國基、黃志銘2人日前深夜巡邏時發現，有名年邁老翁在寒夜獨自佇立在轄內廣州街8巷路口，由於冷氣團來襲影響，瘦小的老翁不耐低溫而不停發抖。

徐國基和黃志銘見狀便立即趨前關心，但老翁僅能表達自己的姓名資料，由於老翁身上禦寒衣物不足，兩名員警便先將他帶回派出所休息，同時提供熱食祛寒保暖。

隨後，徐國基和黃志銘利用人臉辨識系統查證，結果相當幸運發現第一筆顯示資料就是現年70歲的黃姓老翁，立即聯繫上家屬並協助黃翁返家。

家屬表示，患有失智症的黃姓老翁當天中午走失後，家人遍尋一整天都找不到人，隨天色漸暗且氣溫不斷降低，眾人憂心忡忡之際，就接到警方捎來佳音，向認真執勤員警致上十二萬分謝意。

中正二分局提醒，家中有長輩的民眾，可在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方也可協助其返家。（編輯：李錫璋）1080130