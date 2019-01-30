鄭文燦公布新體育局長 金牌國手莊佳佳接任

桃園市政府30日表示，體育局長一職將由跆拳道金牌國手莊佳佳（左）出任；桃園市長鄭文燦（右）表示，莊佳佳是土生土長的桃園人，對體育工作有了解、有專業，更有熱情，將協助市府完成108年度全國運動會的任務。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市政府今天傍晚發布新聞稿表示，體育局長一職將由跆拳道金牌國手莊佳佳出任，在桃園土生土長的她，擁有豐富體育比賽經驗，將協助市府完成108年度全國運動會的任務。

桃園市政府今天傍晚發布新聞稿表示，桃園市體育局長一職將由跆拳道金牌國手莊佳佳接任，並在明天正式上任。

鄭文燦表示，莊佳佳是土生土長的桃園人，畢業於桃園農工（現北科大附工）、國立台灣師範大學學士、碩士，目前正在師大就讀博士班學養均優。年僅30歲，但已經征戰無數體育大賽，展現出不凡的沉穩與企圖心，她對體育工作有了解、有專業，更有熱情。今年由桃園市政府主辦108年度全國運動會，在莊佳佳出任體育局長後一定可以完成任務。

鄭文燦說，莊佳佳是享譽國際的跆拳道金牌國手，多次代表台灣出戰各項重大國際賽事，曾榮獲2011年世界大學運動會金牌、2015年世界跆拳道錦標賽金牌、2014年仁川亞運會銅牌、2016年里約奧運第5名，為台灣在國際賽事中奪得無數獎牌，讓世界看見台灣堅毅不屈的奮戰精神。

鄭文燦表示，莊佳佳不僅是桃園之光，也是台灣之光，身為運動選手的她對於運動員的需求非常了解，相信她能運用自身成長的經驗，拿出金牌國手的拚勁，為桃園的體育發展注入新力量，栽培更多金牌國手，在國際賽場上發光發熱。

鄭文燦也期望，透過莊佳佳對體育的熱情，對於打造桃園成為一個熱愛運動的健康城市，推展全民體育都相當有幫助，也帶動體育局未來的業務方向。（編輯：黃世雅）1080130