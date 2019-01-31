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政治能量遭質疑 柯文哲：撐這麼久很厲害了

最新更新：2019/01/31 12:06

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市長柯文哲的「強盜說」等被外界視為是網路聲量下滑的因素，前總統馬英九也質疑柯文哲的政治能量能否延續，柯文哲今天笑說「我撐這麼久已經很厲害了」。

台北市長柯文哲今天到榮濱商圈發送豬年發財金，接受媒體聯訪時被問及網路聲量，是否因「強盜說」及「一日行情」說導致民眾好感度下滑。柯文哲表示，在他的經驗裡，單一事件並不會影響選舉，是累積而來的結果，每天反省的功夫才最重要，「積小勝為大勝，倒過來也可能積小敗為大敗」。

媒體報導前總統馬英九日前接受win TV節目「四端紅人會」訪問時，指柯文哲助選的民國黨徐欣瑩與「柯家軍」陳思宇分別在新竹縣長與台北市立委補選中落敗，認為白色崛起不一定是主流。柯文哲則回應：「他什麼時候變名嘴？他有開始賺這個錢是不是」。

媒體追問柯文哲自認政治能量能否延續到2020，柯文哲笑說「我能撐這麼久已經很厲害了」。

柯文哲2月出訪以色列、3月出訪美國，外界認為是拉抬聲勢之舉，柯文哲則指出，每次出國都很有心得，事前準備、回來檢討，對視野及結交國際上的朋友都很有幫助。（編輯：李亨山）1080131

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