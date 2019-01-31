澎203縣道自小客車撞斷路樹 駕駛命大輕傷

澎湖縣道203線赤崁段31日上午發生自撞車禍，一輛自小客車失控撞斷路樹，車頂還被樹幹壓住，警消獲報出動2車6人前往救援。（澎湖消防局提供）中央社 108年1月31日

（中央社澎湖縣31日電）澎湖縣道203線赤崁段今天上午傳自撞車禍，一部自小客車疑因車速失控，撞斷行道樹，陳姓駕駛受困，警消馳救脫困，所幸僅受輕傷，肇事原因由警局交通分隊調查處理。

澎湖縣政府消防局今天上午10時50分許，接獲白沙鄉縣道203線赤崁段15公里處，發生一起自小客車失控撞斷行道樹的交通事故，車頂還被樹幹壓住，立即出動2車6人前往救援 。

警消發現車上只有33歲陳姓駕駛一人，由於自小客車左側側門變形無法開啟。經評估傷者額頭撕裂傷、左膝擦傷，但意識清醒，四肢運動功能正常，最後協助將傷者自副駕駛座脫困，送三總澎湖分院觀察，肇事原因由警察局交通分隊調查處理中。（編輯：黃世雅）1080131