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黎明幼兒園長北上陳情 中市府盼司法公正處理

最新更新：2019/01/31 16:56

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市南屯區黎明幼兒園長林金連與自辦重劃會纏訟多年，今天北上總統府血諫陳情，台中市政府表示，期望重劃會與林金連雙方能持續溝通，也盼望司法公正處理。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、台中市政府出面協調與調查重劃會等訴求，去年11月間還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍的座車表達抗議。

黎明幼兒園已提起上訴到最高法院，由於收到法院限期履行拆除通知，林金連曾於18日上午到台中市政府前廣場陳情，要求市府出面解決。今天林金連更北上總統府前表達不滿，當府方人員出面接受陳情時，林金連突然拿鉛筆朝左臂自殘。

台中市政府對此表示遺憾和關心，並指出，希望意見表達能以理性和平方式進行，期盼重劃會和林金連雙方能持續溝通，也尊重司法的判決。

市府表示，目前自辦市地重劃制度在設計上具高度私法自治空間，地主與重劃會的爭議事項應循民事訴訟管道解決。由於雙方目前仍在訴訟中，台中市政府無法干預司法及其判決。陳情人的相關陳情文件市府已協助轉交司法單位，期盼司法公正處理。（編輯：陳俊碩）1080131

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