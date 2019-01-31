力挺台中花農 洪慈庸邀千人插花促銷花卉

時代力量籍立委洪慈庸（前右2）31日在台中市后里區農會大禮堂出席千人插花推廣活動，推銷在地花卉，並現場展現花藝，場面相當熱鬧。中央社記者趙麗妍攝 108年1月31日

（中央社記者趙麗妍台中31日電）今年氣候溫暖，百合提早開花，立委洪慈庸今天和后里區農會共同舉辦千人插花活動，建議民眾新春期間可在家擺盆花，花開喜氣迎新春，幫忙花農推銷在地花卉。

千人插花推廣活動今天下午在后里區農會大禮堂舉行，洪慈庸、后里區農會理事長張欽桐、總幹事陳清琪等到場參與，場面熱鬧。

活動採用后里在地百合花、文心蘭、繡線、火鶴等花材，邀請花藝專家前來指導，希望透過動手體驗，民眾可到后里親近大自然，了解后里農產、花卉，達到寓教於樂的效果，洪慈庸現場展現插花技巧，直呼不容易。

洪慈庸指出，今年氣候溫暖，花卉受影響提早開花，為促進市場買氣提升銷量，她協助爭取行政院農委會農糧署補助新台幣58萬元，舉辦推廣活動，對在地花農種出優質的花卉，做最實質的鼓勵。

洪慈庸表示，希望透過園藝來提升生活品質，市民一起交流花藝、推廣花卉藝術，讓世界看見台中優質園藝及農業。農曆新年將近，民眾可在家中擺放盆花，喜氣洋洋過新年，「有花相伴，過年浪漫」。

張欽桐表示，百合花除散發迷人香味，送禮自用兩相宜，感謝洪慈庸協助關心在地花卉，與農會在年前一起舉辦千人插花活動，期盼更多民眾肯定台中花卉。（編輯：陳俊碩）1080131