出任桃園體育局長 莊佳佳：不放棄選手身分

跆拳道金牌國手莊佳佳31日正式接任桃園市體育局長，她說，上任後會在最快時間進入狀況，也不會放棄選手身分。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）30歲的跆拳道金牌國手莊佳佳今天正式接任桃園市體育局長，她表示，一開始以為是遇到詐騙，後來歷經一週的思考決定接任，上任後會在最快時間進入狀況，也不會放棄選手身分。

桃園市新體育局長莊佳佳正式走馬上任，為了今天開始的新工作，她告訴記者「昨晚還失眠了」，但一早就接連出席風禾公園改善啟用典禮及桃園市議會的旺年會等活動，下午則回到體育局的辦公室批閱公文。

談到接任體育局長職務，「一開始還以為是詐騙訊息」，莊佳佳受訪表示，兩週前接到市長鄭文燦傳簡訊表示「有事情想找您商量」，試圖回撥卻總是被鄭文燦掛斷，自己直覺就是遇到詐騙，直到鄭文燦透過幕僚再度聯繫，才發現真的是鄭文燦有意請自己擔任體育局長一職。

莊佳佳坦言，「一開始很難置信」，還在電話中跟鄭文燦再三確認「是要接體育局長嗎」，鄭文燦才告訴她，希望以她選手及教練身分來擔任局長，另一方面也希望她提拔年輕人。經過一週的思考，莊佳佳認為這是難得的機會，終於點頭接下這項挑戰與考驗。

莊佳佳指出，上任的第一個挑戰就是桃園市10月即將主辦的108年全國運動會，剛上任的她對局內事務還不熟悉，除了在明天召開局務會議先了解相關業務狀況，也會向體育界的眾多前輩請益。至於自己是否參賽全運會，莊佳佳說，現階段以職務優先、參賽其次，但也認為「可以挑戰看看」，另外找時間自我訓練，辦好比賽也為桃園拿下金牌。

鄭文燦表示，體育局長懸缺一個多月，在與國立體育大學校長邱炳坤討論後，認為莊佳佳熱愛體育，不但身為選手也擔任教練及講師，相信「由選手來擔任局長，更能了解選手的需求」，相信能為桃園的體育發展帶來新局面。

莊佳佳是桃園人，畢業於桃園農工，不但是國立台灣師範大學學士、碩士，目前也正在攻讀博士班，身為跆拳道選手，莊佳佳多次代表台灣出戰各項重大國際賽事，曾榮獲2011年世界大學運動會金牌、2015年世界跆拳道錦標賽金牌、2014年仁川亞運會銅牌、2016年里約奧運第5名，近年也返鄉擔任青溪國中跆拳道隊的教練。（編輯：李錫璋）1080131