台中花博傳欠費 中市府：2/1匯首期權利金

（中央社記者郝雪卿、汪淑芬台中31日電）台中花博授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）傳出不滿台中市政府遲未付應付的權利金，中市府今天說，經電話連繫，對方已理解，明天匯第一期權利金新台幣300多萬元。

台中市長盧秀燕去年11月24日選前承諾今年起開放台中市民及12歲以下兒童免費進場參觀世界花卉博覽會，上任後也兌現承諾；不過，時任台中市政府副秘書長郭坤明去年10月15日出示AIPH關切信函，AIPH 3次用「貶低（de-value）」一詞，關切無限制免費入園將貶低花博價值。

蘋果日報報導，AIPH秘書長白立福（Tim Briereliffe）兩度致函盧秀燕，不滿新市府團隊遲未主動溝通免費入園事宜，且原應在去年12月底給付AIPH預估新台幣25億元門票收入抽成1%的一半金額35萬7000歐元（約新台幣1250萬元）拖欠近月未上繳，AIPH已發最後通牒，要求2月2日前連繫處理並匯款，否則將暫停或終止中市府花博主辦權，未來台灣其他城市想辦花博也會受影響。

中市府副秘書長陳如昌與新聞局長吳皇昇晚間舉行記者會表示，據與AIPH簽訂合約內容，市府需付權利金是實際門票淨收入1%計算，市府應於花博開幕（去年11月3日）後1個月內支付第一期權利金；花博今年4月24日才閉幕，第一期權利金是以實際門票淨收入預估值1%的一半計算，約300多萬元。

吳皇昇說，原本第一期權利金應於去年12月3日匯出，當時前中市府團隊希望新市府團隊接手處理。新市府團隊上任後，台中市副市長令狐榮達連繫對方，說明新市府會承擔處理。

他說，市府未收到AIPH相關致函或公文，但傍晚已由令狐榮達電話連繫對方後，對方已理解，放下心中疑慮，花博舉辦不會有問題。

吳皇昇表示，連繫AIPH後，對方回函感謝中市府積極作為，努力衝高花博參觀數，也可好好協商權利金計算；根據合約，第一期權利金以門票淨收入預估值1%的一半支付，而第二期權利金則將於花博閉幕後依實際門票淨收入的1%計算。

盧秀燕晚間出席中市府警察局活動時受訪表示，會依約行事，金額也依約行事，「我們要少付也不行，他們要多要也不行」。交接過程無法鉅細靡遺，她去年12月25日上任，這筆款項編列在107年度，新市府團隊以為已經付了，今天才知沒付。

至於免費入園是否向AIPH說明，盧秀燕說，AIPH應該都知道。

不過，前花博發言人陳文信表示，前台中市長林佳龍雖已卸任，但呵護花博、期盼一切圓滿成功的心沒變，希望花博成為台灣觀光能量而非障礙，更希望花博最後花開結果，而非花謝蒂落，前市府團隊祝福花博。林佳龍關心這件事，但沒特別回應，希望一切圓滿，面對國際，「我們都是台中隊、台灣隊」，祝福台中。

前中市府新聞局長卓冠廷在社群網站臉書（facebook）貼文表示，媒體揭露可能會出包，新市府團隊就「馬上」聯繫AIPH，為何之前不聯繫；陳如昌是前市府時期花博辦執行秘書，負責花博，真不懂為什麼要開記者會打臉盧秀燕重用的現任官員給媒體看，總而言之，「千錯萬錯都不是免費政策的錯」。

中市府表示，花博開幕前預估有800萬參觀人次，到目前為止已超過400萬人次。（編輯：李明宗）1080131