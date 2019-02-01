新北土城福田路開通 走春踏青上班不塞車

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市土城頂埔科技園區周邊的福田路今天通車，將紓解中央路四段的車流，同時讓鴻海集團等上班員工不再飽受塞車之苦，還可強化頂埔與媽祖田間的聯繫，提供便捷安全的路網。

市府工務局表示，土城頂埔福田路位於頂埔科技園區東側，和國道3號土城段之間的計畫區裡。近年，頂埔地區受到土城工業區、頂埔科技園區的進駐帶動下，周邊住商、人口迅速成長。

當地由於台北捷運頂埔站開通、捷運三鶯線動工，讓原有土城中央路四段車流日益壅塞。

為改善當地交通，市府特別新闢一條通勤捷徑福田路，去年4月動工，歷經9個月工期，順利在春節前通車啟用。

市長侯友宜今天主持通車典禮表示，土城地區殷殷期待福田路開通，紓解捷運三鶯線興建期間造成台3線到土城中央路的大壅塞，也減少發生車禍，這條路對土城區的市民非常重要。

侯友宜謝謝當地市議員及立委和市民的支持，讓工程9個月就能施工完畢，趕在春節前通車，讓民眾有便利安全回家、也能夠出外旅遊的道路。

侯友宜說，當地有鴻海集團也有頂埔科技園區，對於企業上班族員工，福田路可以紓解人潮與車潮，並帶動地方科技繁榮，讓科技園區能蓬勃發展。

工務局新建工程處表示，頂埔6號道路起點位於媽祖田、在靠近頂埔鴻海園區出口銜接頂埔2號道路，兩條道路銜接命名為「福田路」。

道路全長約900公尺，寬15公尺，除雙向各配置寬約4.25公尺的車道，道路左側設有人行道、右側則開闢一條自行車道，並於前端龍泉溪段設置水閘門。工法與材料更強化道路耐久性。

工務局表示，中央路四段有古色古香永福巖清水祖師廟，福田路附近則有大安圳賞蝶步道、大暖坑水保公園，及保留早年農田景象的媽祖田聚落，有如土城的後花園，春節走春也可以利用福田路作為替代道路。（編輯：李錫璋）1080201