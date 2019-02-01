盧秀燕：反空污公投已通過 中央不能以拖待變

（中央社記者郝雪卿台中1日電）經濟部新版能源政策出爐，身為反空污公投發起人的台中市長盧秀燕今天受訪指出，反空污公投已經通過，公投結果卻不被執行，中央以拖待變，市府過完年後會積極處理。

對於經濟部公布新版能源政策，沒有最新能源配比，並稱燃煤發電受到地方限制，必須再溝通，且表示對於公投台中火力發電廠年減1%發電量，僅會「配合2年」。盧秀燕上午出席台中市警察局第六分局永福派出所落成典禮後受訪表示，市府不會讓中央政府這樣做。

盧秀燕指出，反空污公投主要是因火力發電，尤其燃煤發電對全台各地、特別是中部空氣影響嚴重，台中火力發電廠尤其大，核一、核二、核三全部加起來的發電量都沒有台中火力發電廠多，因此，不減少燃煤或火力發電量，就是「嗆黑煙」，影響人民健康。

盧秀燕表示，她發起反空污公投，公投也已通過，有那麼多人支持公投，如果民進黨不落實公投，減少燃煤火力發電，將太辜負全國民眾的期待。大家走出家門去公投，結果公投結果卻不被執行，真的是太對不起人民，希望民進黨政府確實執行。

盧秀燕強調，她在行政院會中兩次要求應優先讓最老舊、已有30年之久的中火4號機組除役，中火製造空污嚴重，至少要先拆除一部。經濟部雖然有派人與市府討論，但沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央政府這樣做，過完年會積極處理。

盧秀燕表示，如今中央宣稱僅「配合2年」，不但等於打了國人一個耳光，難道是暗示2年後要提高燃煤量？呼籲中央承認燃煤對中南部地區已造成嚴重的空污問題，並嚴謹檢討能源政策，不要忽視國人對減煤的期盼。（編輯：黃世雅）1080201