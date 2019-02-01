高醫大駐診南迴 老翁不用再騎2小時機車看病

（中央社台東縣1日電）「不用再騎2小時機車到台東市看病了」，高醫團隊今天進駐台東南迴線看診，78歲蔣姓老翁帶老伴前往看病，他開心說，不用再那麼辛苦來回台東市區看病了。

一大早，老翁牽著老伴的手到大武衛生所看病，他說，平時感冒、腹痛等輕症會到大武衛生所看病。如果病情嚴重就要從大武騎機車到台東就診，通常看個病要花一天時間。

大衛生所主任盧克凡說，老先生騎車到台東看病，讓人很擔心，目前南迴公路許多路段都有拓寬工程，騎機車往返大武、台東市需要3個小時以上，相當危險。

高雄醫學大學醫療團隊一早由董事長陳建志率領，從高雄搭6時32分的火車，歷經2個多小時到大武鄉大武衛生所、台東最南方的醫療站。在現場迎接的台東縣長饒慶鈴感動的說「這是一場愛的接力賽」。

台東南迴線4個鄉鎮平常居住2萬多名人口，地處偏鄉，僅有衛生所擔起居民健康的重任，加上南迴線往北到台東或是往南到屏東、高雄看病，都相當不方便，病患飽受顛簸之苦。

在大武衛生所主任、高醫校友盧克凡的努力和牽線下，高雄醫學大學展大愛，和台東縣政府簽署合作，由高醫團隊駐診南迴線，開起南迴線偏鄉新紀元，今天醫療團隊開診，許多民眾趕來看診，大家很開心，不用再舟車勞頓到花一整天時間到台東市區看病。

盧克凡說，他獲醫療奉獻獎回高醫母校拍招生影片，引起校方關心台東南迴線的醫療需求，沒想到不到半年，母校的醫療團隊就進駐南迴線，「速度快到讓我像在做夢」，感謝母校協助解決台東醫療人力困境。

陪同到台東的高醫大公共事務主任林林秀美說，負責第一天看診的高醫大副校長余明隆教授在火車上回想起大二時，參加山地醫療至今轉眼已過35年，足跡踏遍台灣各山地離島。當他得知高醫要支援大武鄉，自告奮勇當前鋒；首日上午看了15名患者，其中一名經超音波掃描赫然發現肝癌，安排轉軫高醫後續治療。

另外，小兒暨脊栓椎骨科主任周世祥上午也看了9名患者。

高醫院長侯明鋒表示，高醫自1954年創校以就關心偏鄉弱勢，足跡遠至南太平洋的索羅門及非洲的馬拉威，對於台東大武鄉醫療支援更是義不容辭，特別派重量級的專科醫師，讓大武鄉醫療具備醫學中心品質，後山居民就醫可保心安。

今天起高醫提供大武衛生所肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等專科醫療服務；醫師陣容非常堅強，包括高醫大副校長余明隆教授、內科部長黃志富教授、小兒暨脊椎骨科主任周世祥等人打前鋒，未來再視狀況增加更多的專科醫師駐診。(編輯:孫承武) 1080201